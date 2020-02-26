Defterdarlıktan TSO’YA Ziyaret

Haber: Aysun Beykoz

Bolu İl Defterdarı Zekai Dede’nin beraberinde Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Ozan, Gelir Müdür Vekili Hüseyin Çukurtepe, Personel Müdürü Muhammet Ali Şenol, Muhasebe Müdürü Ramazan Altay ve VHKİ Fatma Titiz ile birlikte yaptığı ziyarete Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş ve Meclis Başkanı Halit Ergül’ün ev sahipliğinde, Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mustafa Özkoparan ve Hakkı Fidan, Yönetim Kurulu Üyeleri Lebibe Özçağlar, Abdullah Alemdar, Cumhur Özçelik ve İlkay Bayrak iştirak etti.

Defterdar Zekai Dede, Vergi Haftası’nın bu yıl 31’incisinin 24 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında kutlandığını dile getirerek, Vergi Haftası kapsamında İlimizde üretim ve istihdamın en önemli odağı ve Bolu iş dünyasının çatı kuruluşu olan Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Defterdar Zekai Dede, toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincinin oluşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen Vergi Haftası kapsamında Defterdarlık tarafından yapılan faaliyetler ile ilgili bilgiler verdi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş de ziyaretlerinden dolayı Defterdar Zekai Dede ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek vergi haftalarını kutladı. Kamu hizmetlerinin finansmanında vergilerin en önemli yere ve paya sahip olduğunu belirten Ateş, Bolu iş dünyasının başta vergiler olmak üzere, kendi üzerine düşen kamusal yükümlülüklerini yerine getirme konusunda her zaman bilinçli ve duyarlı hareket ettiğini söyleyerek, İlimizin daha fazla gelişmesi ve kalkınmasının kamu ve özel sektör işbirliğiyle, hep birlikte sağlanacağını dile getirdi. Başkan Türker Ateş, TSO olarak karşılıklı son derece uyumlu bir çalışma ve işbirliği sergiledikleri Defterdar Zekai Dede ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2020, 13:52