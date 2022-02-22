DefterdarlıktanBESOB’a ziyaret



Haber: C. Kutay Aykan

33. VERGİ Haftası Etkinlikleri münasebetiyle Bolu Defterdar’ı Sayın Zekai DEDE , Vergi Dairesi Müdürü Mehmet OZAN, Muhasebe Müdürü Ramazan ALTAY, Gelir Müdür Vekili Mustafa KARATAŞ ve Gelir Müdürlüğü Memuru Fatma TİTİZ Birliğimizi ziyaret ettiler.

Bolu Defterdarı Zekai DEDE ve arkadaşlarını Birlik Başkanı Tahir GAYRET, Birlik Genel Sekreteri Selhan ŞİMŞEK ve Birlik Personeli karşıladılar. Defterdar Zekai DEDE Vergi Haftası nedeniyle bu ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini belirterek Birlik Başkanı Tahir Gayret’e çiçek takdim etti. Birlik Başkanı Defterdar ve arkadaşlarına ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek çiçeği bütün esnaflar adına aldığını söyleyerek teşekkür etti.

Ziyaret esnaf ve sanatkârların sorunları ve bunların çözüm yolları hakkında istişare ile son buldu.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2022, 12:22