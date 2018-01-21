Haber: Kasım Şahin

60 yaşındaki ABD’li ünlü oyuncu ve komedyen Ellen DeGeneres, Mudurnu’da sobayı benzinle tutuşturmak isterken çıkan yangında evi tamamen yanan 83 yaşındaki Ali Meşe’nin karlı havada kucağında kedisine sarılıp yangını ağlayarak izlediği videoyu Ellen Show instagram hesabından paylaştı.

15 MİLYON KEZ İZLENDİ

Ellen DeGeneres, Ali Meşe’nin kendisi için endişelenmeyip, kedisinin soğuk havada dışarıda kalmasına dikkat çekti. Ellen DeGeneres'in paylaştığı video şimdiye kadar yaklaşık 15 milyon kez görüntülenirken yaklaşık 1 Milyon kişi tarafından da beğenildi ve videoya 35 bin yorum yapıldı.