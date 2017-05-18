Haber: Kasım ŞAHİN

Edinilen bilgiye göre TEM’de yol uygulaması sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapan Narkotim Şubesi ekipleri, İran uyruklu bir vatandaşın sırt çantasından şüphelendi. Çantada yapılan aramada piyasa değeri 10 bin Doları bulan ve zulalanmış 496 gram reçine esrar maddesini buldu.

Doğu illerinden İstanbul iline götürüp satılmak üzere sırt çantasına reçine esrar maddesini zulalayan İran uyruklu vatandaş, ifadesi alınmak üzere Narkotim Şubesine götürülürken, konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Zanlının Cuma güne Savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.