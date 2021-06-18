Değeri paha biçilmez

Haber: Okay Özcan

Bolu Belediyesi’nin mal varlığı açısından yapılan değerlendirmede bir çok yerde tesisleri ve gayrimenkulleri olduğu belirlendi. 2020 yılı Faaliyet Raporuna göre Bolu Belediyesinin paha biçilmeyen 311 adet işyeri sahibi olma özelliğine göre ilk sırada yerini aldı.

BELEDİYENİN MAL VARLIKLARI

10 Hizmet binası, 1 Kent Müzesi, 1 Sanat Merkezi, 1 Nikah salonu, 1 Kültür Merkezi, 311 İş yeri, 1 Toptancı hali, 9 Pazar yeri, 1 Ekmek fırını, 174 Genel Park, 1 Fidanlık, 5 Sera, 1 Mezbaha, 1 Terminal, 3 Otopark, 2 İçme suyu ve atık su arıtma tesisi, 4 Çöp değerlendirme tesisi, 1 Agrega üretim tesisi, 1 Asfalt üretim tesisi Bolu Belediyesi gayrimenkulleri arasında bulunuyor.

Bolu Belediyesine ait toplam 529 bina ve tesislerin bedelinin milyarları bulduğu öğrenildi.