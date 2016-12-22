Haber: Esra ÖZTÜRK

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Bolulu vatandaşlarda dahil olmak üzere , nüfus cüzdanı, noter kağıdı, sürücü belgesi, aile cüzdanından alınan değerli kağıtlar zamlanmış bir şekilde alınacak. Bu belgeler için ise biçilen yeni ücretlendirmeler şu şekilde

Pasaport için alınan değerli kağıt ücreti yüzde 7.4 zamlanarak 94 lira oldu.

Sürücü belgeleri yüzde 7.83 artışla 117 liraya çıktı.

Nüfus cüzdanlarından alınan değerli kağıtlar yüzde 12.5 oranında artarak 9 lira, aile cüzdanları yüzde 7.5 zamlanarak 86 liraya çıkarıldı.

Noter kağıdı ve beyanname fiyatı yüzde 8 artışla 9.5 liraya; vekaletname, protesto, re’sen senet bedeli yüzde 7.9 zamanlanarak 19 lira oldu.

ZAMANINDA KAYDETTİRMEYEN CEZA ÖDECEK

Maliye Bakanlığı’nın resmi gazetede yayımladığı tebliğ ile nüfus cüzdanı değerli kağıt ücreti 9 liraya yükseltti. Fakat yeni doğan çocuğunu “Kanuni bildirim süresi” dışına çıkara nüfusa kaydettirenler için bu bedel 16 lira olarak belirlendi. Yasa gereği bebeğin doğum tarihinden itibaren bir ay içinde nüfusa kaydettirmesi gerekiyor.

CÜZDAN KAYBETME CEZASI DA DEĞİŞTİ

Tebliğ ile nüfus cüzdanı değiştirme ücreti de 16 lira olarak belirlendi. Kayıp nedeni ile kimlik çıkarılması durumunda ödenecek değerli kağıt fiyatı 32 lira oldu. Mavi kart bedeli 8.5 liraya yükseldi.

Yabancı çalışma izin belgelerinden alınan bedel ise 63 lira olarak belirlendi.