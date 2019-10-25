Değirmen gibi öğütüyor

Haber: Volkan Yılmaz

18 takımın yer aldığı TFF 1.Lig'de 8 hafta geride kalırken, 9 takım sezona başladıkları teknik adamlarla yollarını ayırdı. Bursaspor başta olmak üzere Akhisarspor, Altay, Cesar Grup Ümraniyespor, Keçiörengücü, Balıkesirspor, İstanbulspor, Osmanlıspor ve Altınordu yollarına aynen devam ederken, Hatayspor'da İlhan Palut'la yolların ayrılmasının ardından takımın başına Bayram Toysal geldi. Levent Eriş'le sezona giren Adanaspor'un yeni teknik patronu Engin İpekoğlu olurken, Ümit Özat'la yollarını ayıran Adana Demirspor Uğur Tütüneker'le anlaştı. Boluspor'da Giray Bulak'la 8. haftayı göremezken, yerine Osman Özköylü geldi.

KENDİNİ OYUNDAN ALDI

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise Muzaffer Bilazer'in yerine yoluna Giresunspor'dan ayrılan Erkan Sözeri ile devam ediyor. Eskişehirspor da Fuat Çapa'nın yerine Coşkun Demirbakan'ı takımın başına getirirken, Erkan Sözeri'yle yola devam etmeyen Giresunspor Hakan Kutlu'yla anlaştı. Yola Ramazan Kurşunlu ile çıkan Menemenspor ise takım Sportif Direktörü Cenk Laleci'ye emanet etti. Ligdeki en ilginç teknik adam değişikliği ise Fatih Karagümrük'te yaşandı. Cüneyt Dumlupınar'la yollarını ayıran İstanbul ekibi, kaptan Erkan Zengin'i takımın başına getirdi. Zengin, hem oyuncu hem teknik adam olarak çıktığı ilk maçta Osmanlıspor filelerini 2 kez havalandırırken, 80. dakikada kendisini oyundan aldı.