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    • Değişimin öncüsü Alemdar İnşaat

    Bolu’da inşaat sektörünün öncü kuruluşlarından olan Alemdar İnşaat tasarladığı yüksek kaliteli projelerle inşaat sektöründe çığır açmaya devam ediyor.

    06 Aralık 2018 Perşembe 13:19
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    Değişimin öncüsü Alemdar İnşaat

    Haber: BMA

    İnşaat sektöründe değişimin öncü kuruluşu olan Alemdar İnşaat insanların yüksek standartlarda yaşaması için tasarladığı projelerine devam ediyor. Kurulduğu günden 2018 yılına kadar yaptıkları projeleri anlatan Alemdar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alemdar, “Alemdar İnşaat olarak hem bugün hem de gelecek için tasarlanmış yüksek kaliteli yaşam alanları inşa ediyoruz ve projelerimizin altına imzamızı atmaktan gurur duyuyoruz. İlkemiz, topluma hizmet etmek ve ülkemizin refahına sonsuz önem vermektir.Kendimizi topluma karşı sorumlu hissediyoruz yalnızca inşaat değil; sosyal sorumluluk projeleri anlamında da topluma katkıda bulunmayı kendimize görev biliyoruz.

    Alemdar İnşaat olarak 2018 yılına kadar 1444 konut 46 işyerinden oluşan 85 projeye ulaşmış, %81’ini tamamlayarak 1172 konut ve 35 işyerini teslim etmiş bulunmaktayız. Müşterilerimizin yaşam kalitesini yükseltecek yaşam alanları inşa etmeye; işlevsel ve estetik bağlamda birebir örtüşen güvenli yuvalar kurmaya devam edeceğiz. Her girişimimizde, insanoğluna olan bağımlılığımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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