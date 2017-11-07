Haber: Esra Öztürk

D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi ile Düzce kent merkezinde sis trafiği olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü. Bölgede hava sıcaklığının düşmesi ile Bolu Dağı'nda sis hakim oldu. Dün gece başlayan yağışla birlikte oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yol için yetkililer sürücülerin daha dikkatli seyretmelerini ve trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Bolu Dağı'nın Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına kadar düştü. Bölgede etkili olan sis dolayısıyla sürücüler yavaş seyretti. Karayolları ekipleri, sürücüleri ışıklı tabelalarla yönlendirirken, trafik ekipleri ise yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.