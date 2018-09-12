Haber: Esra Öztürk

Karşılıklı iyi niyet ve dileklerle geçen ziyarette konuşan Prof. Dr. Turan Karadeniz; “Burada müdürümüz ile birlikte tarım alanında Bolu halkına daha iyi ve kaliteli hizmetin nasıl sunulabileceği konularına, ortak çalışmanın geliştirilmesi alanında fikir alış verişinde bulunduk. Ziyarette çok güzel ve anlamlı konulara değinmenin yanında işbirliği yapabileceğimiz konuları ele alma fırsatı bulduk. Kendilerine tekrar teşekkür etmek istiyorum“ dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü İzzet Murat; “Üniversitemiz araştırma, geliştirme konularında başarılı çalışmalar yapmaktadır. Bizler ise daha çok uygulama kısmını gerçekleştirirken birlikte çalışma ile araştırma, geliştirme çalışmalarına sahada uygulamayı da ekleyerek hatırı sayılır bir başarı ivmesi yakalayacağımıza inanıyorum. Birlikte başaracağımız projeler ile kazanan ilimiz ve ülkemiz olacaktır. Bu bağlamda dekanımız ve öğretim görevlilerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.