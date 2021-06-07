Dekar başına 100 TL verilecek

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta katıldığı bir programda kuraklıktan etkilenen çiftçilere verilecek destek hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kuraklığın oluştuğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarının sonuçlarına göre çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını erteliyoruz" dedi.

Erdoğan, Kuraklık Sigortası'nda TARSİM devlet desteğini önümüzdeki yıla özel yüzde 70'e, hasar ödeme oranını yüzde 80'e çıkaracaklarını ifade etti. Kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerine de verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mazot-gübre, sertifikalı tohum kullanım desteği ile toplamda dekara 151 TL'ye kadar destekleme ödemesi gerçekleştireceğiz dedi.