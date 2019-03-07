Delil bulunulmayınca beraat etti

Bolu’da yanında çalıştırdığı fırın işçisine verdiği borç parayı geri alamadığı için tehdit ettiği gerekçesiyle Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan E.S. hakkında beraat kararı verildi.

Delil bulunulmayınca beraat etti

Haber: Kasım ŞAHİN

Geçtiğimiz yıl araba alacağım diyerek patronu E.S’den borç para alan ancak geri ödemeyen M.S., ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle patronundan davacı ve şikayetçi olmuştu. Yaklaşık Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bu dava sonuçlandı.

Son kez hakim karşısına çıkan ekmek fırını sahibi E.S., savunmasında; “Kesinlikle tehditte bulunmadım. Yanımda işçi olarak çalışan M.S. yanıma gelerek araba alacağını bahane ederek benden borç para istedi. Sonra işi bıraktı. Bende kendisini bularak yanına gittim ve benim sana verdiğim parayı alkollü ortamlarda yediğini, keşke bunları ölseydim de görmeseydim dedim” Kesinlikle, “Parayı ödemezsen seni öldürürüm” gibi bir cümle kurmadım dedi.

Mahkeme heyeti sanığın bu suçu işlediğine dair bir delil bulunmadığını karar vererek fırın sahibi E.S.’nin beraatına karar verdi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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