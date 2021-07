DELİYMİŞ GİBİ YAPTIM BELEŞ VERDİLER !

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Bundan yaklaşık 7-8 yıl önceydi o zaman milletvekili olan ve gerçekten Türkiye Büyük Millet Meçlisindekilerin bazı şeyleri görmesini ve düzeltmesini sağlayan Sevgili Şafak Paveyle bir söyleşi yapma fırsatım olmuştu. Söyleşi esnasında biraz gülelim diyerek, “Bildiğim kadarıyla sizde benim gibi neşeli ve espriyi seven birisiniz bir o kadarda aktifsiniz bu yoğun temponuzda engellenen bir insan olarak başınızdan gecen komik bir olayı bizimle paylaşır mısınız?” diye sordum.

Şafak Abla’nın cevabı “Avrupa’da yaşarken, arabamdaki engelli kartım nedeniyle kolay park edebiliyor olmam engelli olmayan bir Türk arkadaşımın çok ilgisini çekti. Bana engelli araç kartını kaça aldığımı sordu. Ben de “Beş kuruş ödemiyorsun, bir kol bir bacak yetiyor.” diye cevap verdim. Aradan bir süre geçti. Yanıma gelip arabasına aldığı engelli kartını gösterdi. “Ben.” dedi. “ Kol, bacak ta ödemedim. Biraz deliymiş gibi yaptım. Beleş verdiler.”

Onurcuğum sanırım güldüremedim seni ama bunu kara mizah olarak kabul et. Çünkü biraz sarsılmaya ihtiyacımız var engelli algımız konusunda.“ olmuştu. Bu arada bu güzel söyleşinin tamamını onurustaoglu.com.tr adresinden okuya bilirsiniz. Yaşadığım bir olay bana bu satırları anımsattı. Onur Yine ne yakaladın diye meraklandınız değil mi? Hemen anlatayım

Ben bir hafta kadar önce Aydın’ın Didim ilçesinde tatildeydim. Nasıl tatil yaptın her hafta yazıyorsun diyeceklere yazmanın ve üretmenin her yerde her şartta yapıla bileceğini bir kez daha söylemek isterim. Yani tatildeyim diye yazmamak, üretmemek olmaz. Çünkü ben yazmayı ve bir şeyler üretmeyi çok seviyorum. Bu yüzden şarkıda dediği gibi tatilde yaparım yazımı da yazarım benim için problem değil

Neyse biz konumuza geri dönelim Didim’de kumsalda oturuyoruz. Tabii ben haklarımı biliyorum engellenen bireylere iki şezlong ve bir şemsiye ücretsiz belediyeye bağlı tüm plajlarda bu durum böyle ihtiyacı olan arkadaşlar yapmayan görevliler varsa söyleyebilirler. Bir gün kumsalda oturuyoruz hemen arkamıza iki kişi geldi. Şezlonglara oturdular. İşte kumsalda çalışan görevli arkadaşlar ücret almaya geldiler.

Adam "Ben engelliyim. “dedi. Ben de böyle deyince kafamı çevirip bir baktım. Görünürde hiçbir engeli yok arkadaşın. Sonra görevlilere yanındaki hanımı göstererek bu da benim refakatçim dedi. Kumsaldaki görevlilerde bir şey diyemediler. Adam o kadar kesin konuşuyor ki inanmıyorsanız evden raporu getireyim falan dedi. Tabii ben de kulak misafiri oluyorum ve olanı biteni izliyorum. En sonunda görevliler tartışma çıkmasın diye izin verdiler ancak adamın engelinin ne olduğunu hiç kimse anlamadı.

Şimdi belki kulakları duymuyordur görünmez bir engele sahiptir diye düşünenler olabilir. Olabilir tabi ancak hiçbir engel sahibi birey orada yok raporum var. Yok, alıp geleyim diye görevlileri azarlar gibi konuşmaz. Ben eminim orada görevliler adama nereniz engelli diye sorsalardı. Yıllar önce Şafak Pavey’in anlattığı olaydaki gibi Kafasını gösterecek. İki şezlong bir şemsiye için bunu yapmaya değer mi?

Bakın belki anlattığım olaylar ufak tefek şeyler gibi görünebilir ama her alanda bu tür insanlar var ve gerek duygu sömürüsüyle gerek çirkeflikle kendilerini zeki sanan bu insanlar gerçekten ihtiyacı olan insanların hakkını yiyor. Sonrada gerçekten ihtiyacı olan kişiler çok zorlanıyor. Şafak Pavey’in yıllar önce dediği gibi bu konulara bakış açımızı değiştirmemiz gerek.

Ben inanıyorum bakış açımızı değiştirirsek haklarımızı bilir, sırf beleş diye başkalarının haklarını suiistimal etmeyi bırakırsak ve herkese saygılı davranırsak birçok engel kendiliğinden ortadan kalkar bizde daha mutlu insanların olduğu daha özgür bir dünyada yaşarız…

