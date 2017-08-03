Haber: Semih Baykal

Dörtdivan'ın Kargıbayramlar Mahallesi Deller Yaylasında (Ekinli Yayla) Kemalettin Şener, Yusuf Şener ve Hakverdi Şener’e ait yayla evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kemallettin Şener’in evinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki Yusuf Şener ve Hakverdi Şener’in evlerine sıçrayarak maddi hasara yol açtı.Can kaybının olmadığı yangında evler kullanılamaz hale gelirken, Kemalettin Şener’in evinin altındaki ahırda bulunan 2 hayvan telef oldu.

Yangını saat 18:00 sıralarında fark eden yayla sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen Dörtdivan Belediyesi İtfaiye ekipleri ,2 itfaiye ve 1 kepçeyle yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. 3 yayla evinin kullanılamaz hale geldiği yangın alanında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.