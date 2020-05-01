Demedi demeyin!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Konuya ilişkin olarak Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yurdumuz bugün batı bölgelerinden itibaren yağışlı sistemin etkisine girdi. Bu sistem 1 Mayıs Cuma günü itibari ile bölgemizin büyük bir bölümünde yağışlara neden olurken, 2 Mayıs Cumartesi günü Balkanlar üzerinden yeni bir yağışlı sistemin gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta ortasına kadar bu sistemi yağışlarının bölge genelinde görülmesi beklenirken 6 Mayıs Çarşamba gününden itibaren bölgemize yeni bir yağışlı sistemin daha etkisine gireceği ve hafta sonuna kadar yağışların bölge genelinde etkili olacağı öngörülüyor. Meydana gelmesi beklenen etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara rağmen hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve sıcaklıkların bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek tahmin ediliyor.

Mayıs ayında görülecek gök gürültülü sağanak yağışların ısınma ile birlikte genellikle öğle saatlerinden sonra meydana gelmesi ve zaman zaman yağışların şiddetli olması beklendiğinden Meteoroloji genel Müdürlüğü’nün yayınlanacağı metodolojik uyarıların dikkat edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2020, 14:45