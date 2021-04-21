Demir ailesi korona kurbanı



Haber: Ceylan Beykoz

Ülkemizde sürekli artan Korona vakaları ve vefat sayısı ilimizin tanınmış simalarından Hüseyin Demir bir ay arayla babası ve ağabeyini Covid-19 hastalığına kurban verdi. Bolu Hilton Genel Müdürü Demir; geçtiğimiz ay ilimizin tanınmış esnaflarında olan babası Hakkı Demir’i daha sonra da geçtiğimiz gün ağabeyi Bolu Vergi Dairesi’nden emekli maliyeci Ahmet Demir’i covid-19 virüsünden dolayı kaybetti.

Ülkemizde corona virüsü vaka sayıları hızla yükselirken, virüsten korunmanın etkili yolları, kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirecek olmamız Covid-19'a daha kolay yakalanmamıza neden olabilir.

Peki Covid-19'a karşı ne yapmalı, nelere dikkat etmeliyiz?

Maskenin kalitesi kadar kullanıldığı süre de önemlidir. Bez ve kağıt maskeler ağızda takılı olarak 4-5 saat, türüne göre 8 saat kadar kullanılabilir. Ancak bu süreçten sonra etkisini kaybeder. Maskenizi, yeni bir maskeyle hemen değiştirmeyi ihmal etmeyin. Covid-19'a karşı özellikle solunum yolunu etkileyen virütik hastalıklarda olduğu gibi, alınan nefesin kalitesi oldukça önemlidir. Bulunulan ortam kapalı ise iyi havalandırılmış olması gerekir.

Soğuk havalarda dikkat etmeniz gereken bir başka önemli nokta da havasız ve kapalı ortamlarda uzun süre bulunmamak olmalı. Dolayısıyla kapalı ortamlara girmeyin, mecbursanız fazla kalmamaya dikkat etmek gerekiyor. Coronavirüs havadan bulaşsa da ağız, göz ve buruna doğrudan temasla da bulaşabiliyor. Bu nedenle sık sık el yıkamak, el yıkama olanağı yoksa sağa sola dokunulduğunda dezenfektanlarla eli temizlemek çok önemlidir.