Demir, Boluspor adaylığını açıkladı

Boluspor’un 24 Mayıs’ta yapılacak olan kongresi için kolları sıvayan iş adamı Cavit Demir, Boluspor başkanlığı için adaylığını açıkladı. Şampiyonluk sözü vermediklerini dile getiren Demir, altyapının önemine vurgu yaptı.

İlimizde özel hastaneleri ve bir medya kuruluşunun yönetim kurulu başkanı olan Demir, Boluspor’un 24 Mayıs’ta gerçekleşecek olan kongresi için başkan adayı olacağını açıkladı. İlimizde bir otelde düzenlediği basın toplantısında konuşan Demir, “Biz bu yola çıkarken Boluspor’da birlik ve kardeşliği, unutulan kaynaşmayı sağlamak için bir araya geldik. Herkesin bildiği gibi bir yerde başarı varsa ekiple olur. Bu yüzden biz ekibinizi seçkin insanlarla birlikte takım olmak için, futbol bir takımsa ekipte bir takım olacak. Başka aday arkadaşlarımız da olabilir. Onlara da başarılar diliyoruz. Yeter ki Boluspor kazansın, Bolu’muz kazansın. Artık kavganın gürültünün olmadığı tek amacın Boluspor olduğu bir yönetim anlayışında olacağız. Gençlere önem vereceğiz. Alt yapımıza önem vereceğiz. Birlik beraberlik içerisinde Boluspor’u layık olduğu yere hep birlikte getirmek için maddi manevi ne gerekiyorsa tüm gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Şampiyonluk Sözü Vermiyoruz”

Boluspor’un bir sonraki sezon şampiyon olma iddiasının olup olmadığı hakkında konuşmasına devam eden Demir, “şuana kadar görev yapan başkanlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Her başkan her ekip Boluspor’un şampiyon olması için çalışır ve emek verir. Ama biz buradan önümüzdeki sene şampiyonluk sözü vermiyoruz. Şampiyon yapmak için elimizden geleni yapacağız ama bu önümüzdeki yıl olmazsa ikinci yıl olacaktır. Öyle çok büyük paralar falan da harcamayacağız. Altyapımıza önem vereceğiz gençlerimize önem vereceğiz” şeklinde konuştu.

“Borçların altından her türlü kalkarız”

Boluspor’un mevcut borç durumuyla ilgili gelen soruyla ilgili konuşan Demir, “çok farklı rakamlar konuşuluyor. Bir iki ay sonra mevcut üyelerinden ne kadar borç var isteyeceğiz. Seçimden önce bakıp inceleyeceğiz. Mevcut kulübün ne kadar borcu var bizi de çok ilgilendirmiyor. Borcu yüksek de olsa, az da olsa, çok da olsa, biz bu yola çıktık. Bu işin altından her türlü kalkarız. Kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

“Kalpleri kırılanları birleştireceğiz”

Boluspor’da görev almamış yeni isimlerin yanı sıra eski tecrübeli isimlerden de yararlanacağını belirten Demir, “Yönetim kurulunu çok fazla sayıda olmasını istemiyoruz. Çok sayıda kişi olunca görev almayan kişiler mutsuz oluyor. Biz Bolu'ya, Boluspor'a mutluluk getirmek için, stadyuma gelmeyen taraftarları getirmek, onları bir araya getirmek istiyoruz. Önceden sadece Gerede'den bin 500, iki bin kişi maçlara geliyordu. Şu an maçlara gelen seyircimiz yok. Kalpleri kırılanları birleştireceğiz. O sevgiyi vereceğiz"

"Bencilik Yok"

Boluspor'da ekip vurgusu yapan Demir, "Boluspor'da şu anki en büyük sıkıntı tek kişilik, ben yaptım ben ettim durumudur. Ben seçilirsem eğer benden asla 'Ben yaptım' sözünü duymayacaksınız. Bir yerde başarı varsa ekiple oluyor. Ekip olmazsa çuvalla para koysanız da olmuyor. Bu parayla değil ekiple olacak bir iş. Herkesinin bunu böyle bilmesi lazım" ifadelerine yer verdi.

“Metin’e Boluspor Ziyareti”

Eski kulüp başkanlarının, siyasetçilerin, milletvekillerin ve bakan yardımcılarının görüşlerini aldığını söyleyen Demir, “Bolu'daki iş dünyasının ve akil insanların fikrini aldık. Hepsi destek vereceklerini söylediler. Bu konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'i de ziyaret ettim. Onlarında onayını aldım. Kendisi de Boluspor için üzerine düşeni yapacağını söyledi. Boluspor'un emrindeyim dedi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'da destek veriyor. Gölcük, Boluspor'a geçti. Bu tür kaynakları artırmamız lazım. Burada en önemli konu alt yapı. Özümüze döneceğiz" dedi.

Boluspor'a devredilen Bolu Belediyespor'a bağlı kulüpler hakkında konuşan Demir, “Kulüplerin devam etmemesi söz konusu değil. Ama boyumuzun ölçüsünü bileceğiz. 40 bin 50 bin, ya da 100 bin TL'lik maaşlarla biz gidemeyiz. Bolu'nun bütçesi belli. Yüksek bütçelerle Boluspor'u batırmanın bir anlamı yok" ifadeleriyle basın toplantısına son verdi.

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2019, 22:50