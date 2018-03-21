Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil ve çok sayıda ülkücü camia Siteler Camii önünde araçlarıyla toplanarak, Abant İzzet Baysal Üniversitesinde gerçekleşecek olan törene Türk Bayrakları eşliğinde slogan atarak geldiler.

Araçlarından inen grup daha sonra ülkücü selamı vererek tören alınana kadar geldiler. Kalabalık öğrenci grubu tarafından karşılanan Ülkü Ocakları ve MHP İl Başkanı, “Ne mutlu Türk diyene” sloganları eşliğinde alkışlandı. Törenlere Türk Kamu Sen’e bağlı sendika başkanları da destek verdi. Saygı duruşu ve İstiklal marşının söylenmesinin ardından Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül ile MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, İstanbul’da lokum dağıtan üniversite öğrencilerine yapılan çirkin saldırıyı nefretle kınarken, Evcil; “Bu öğrenci kardeşlerimize saldıranların yüreği yetiyorsa gelip bizim karşımıza çıksınlar” diyerek tepki gösterdi.

Daha sonra baştan Akgül ve Evcil olmak üzere etkinliğe katılanlar tek tek demir döverek, baharın gelişini kutladılar. Yakılan odun ateşinin üzerinden ülkücü selamı vererek atlayan Evcil ve Akgül, dosta güven düşmana ise korku verdi. Erkeklerin yanı sıra bazı kız öğrencilerden korkusuzca ateşin üzerinden atlayarak, ne kadar cesaretli ve yürekli olduklarını gösterdiler.