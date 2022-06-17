Demir hırsızları kıskıvrak yakalandı!

Haber: S. Özge Yücel

Demir piyasasının yükselmesiyle birlikte inşaat alanlarında hırsızlık olayları ilimizde artmaya başladı. Geçtiğimiz hafta 3 arkadaş, hırsızlık yapabilecekleri 3 farklı inşaat alanı belirledi. 3 farklı inşaat sahasına planlı bir şekilde hazırlanan 3 hırsız, tam 60 bin liralık demir malzemesi çaldı. İhbar üzerine inşaat sahalarında incelemelerde bulunan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızların izini sürdü. Kısa süre içerisinde yapılan aramalar sonucunda hırsızları tespit eden ekipler eş zamanlı operasyon ile 3 şüpheliyi evlerinden aldı. İnşaatlardan çalınan demir malzemelerin yerini de tespit eden polis ekipleri, 60 bin liralık demirleri sahiplerine ulaştıracak.

Yakalanan şüpheliler savcılığa sevk edildi.