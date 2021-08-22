Demirci ailesinin mutlu günü

Haber: Aysun Beykoz

İlimizde uzun yıllardır gazetecilik yapan Bolu Havadis Gazetesi İmtiyaz sahibi Mehmet Demirci Zuhal Demirci ile Gazelle Otel’de dünya evine girdi. Düğüne, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Gümüş, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, AK Parti Doğu Anadolu Koordinatörü Nurettin Doğanay, İdari Bölge Mahkemesi Başkanı Turgut Delal ve basın camiasından birçok isim katıldı. Düğünde yer alan isimler, Demirci çiftinin nikah şahitliğini üstlendi. Görkemli düğünde kalabalık dikkat çekerken, Demirci çiftinin mutlulukları gözlerden kaçmadı.