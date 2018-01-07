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07 Ocak 2018 Pazar
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    • Demirci, Coşkunyürek’i işaret etti

    Dün istifa eden AK Parti il İl Başkanı Melih Demirci istifa süreci ile ilgili olarak yeni bir yazılı açıklama yaptı. Demirci açıklamasında kendisini parti yönetimine alan kişinin Yüksel Coşkunyürek olduğunu belirtti.

    07 Ocak 2018 Pazar 09:14
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    Demirci, Coşkunyürek’i işaret etti

    AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın istifasının ardından tüzük gereği AK Parti İl Başkanlığına vekalet ederken hakkında çıkan haberler nedeniyle istifa eden Melih Demirci açıklamasında şu görüşlere yer verdi;

    6. Olağan il Kongremizin iptaline neden olan süreç İl Başkanımız Nurettin Doğanay'ın istifası ile devam etmiş, dün akşam da tweeter hesabımdan 2013 yılında attığım paylaşımın basına servis edilmesiyle devam etmiştir.

    Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bahse Konu tweetler bana aittir. Fakat bundan 5yıl önce bir gencin çevresinin de etkisiyle ve de aktif siyaset yapmadığı dönemde yazılmıştır. Fakat bu paylaşımım 3.5 yıldır il yönetim Kurulu görevim süresince neden hiç gündeme gelmedi de şuan gündeme gelmiştir ya da getirilmiştir?

    Ben zaten Kendi iç dünyamda 17-25 Aralık'ın Genel Başkanımıza, Liderimize yapılan bir kumpas olduğunun farkına vardıktan sonra AK Parti'de aktif siyaset yapama kararı almış birisiyim. O dönem ki il Başkanı Yüksel Coşkunyürek'in de listesiyle yönetime girdim ve bugüne kadar görevime devam ettim. Benim Yönetimde olmam sorgulayacaksa bunun muhatabı Yüksel Coşkunyurek'tir. Şahsım ile ilgili yapılan haberlerde özellikle eski İl Başkanımız Nurettin Doğanay’’ın oluşturduğu yönetim algısı zaten tüm bu siyasi anlamsızlığın nedenini de otta koyuyor.  il Başkanımız Nurettin Doğanay'a ve de diğer Yönetim Kurlu Üyesi arkadaşlarıma da bu çamurun atılarak, bizlere hain FETÖ'cü damgası vurulmaya çalışılması tamamen ahlaksızlıktır.

    15 Temmuz akşamı ortalıkta olmayanlar, hainlerin darbe girişimi püskürttürüldükten sonra saklandıkları inlerinden çıkanlar, acaba ne olacak diye pozisyon almayı bekleyen alçaklar, bugün bakıyorum da hepsi birer kahraman olmuşlar. Ne bana ne de yol arkadaşlığı yaptığım il Başkanım Nurettin Doğanay ve Yönetimine, Şahsımı kullanarak FETÖ'cü yaftası vurmaya kalkmak, alçaklığın son noktasıdır. Bu çamur bize yapışmaz ancak Bolu'da AK Parti Teşkilatları üzerinde Operasyona kalkanlar, Teşkilatı yıpratanlar, bunu yaparken de o hain FETÖ'cülerin yöntemlerini izleyenler, HAYİR diye dün yüzümüze kapıları kapatanlarla kol kola girenler tarih önünde mutlaka bir gün hesabını vereceklerdir.

    Bugün itibariyle 3.5 yıldır göğsünde 15 Temmuzun kahramanlık madalyasını takarak sürdürdüğüm il yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Ama Liderimiz Recep Tayyip Erdoğanın davasında mücadeleye devam edeceğini de kamuoyunca saygılarımla bildiririm.

    Anahtar Kelimeler: Dün, Istifa, Eden, AK, Parti

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