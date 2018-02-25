Haber: Semih Baykal

Bolu Demirciler ve Nalburlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Mevcut Başkan Metin Bozoğlu ve Sanayi Sitesi Başkanı Zafer Aydın’ın aday olduğu Olağan Genel Kurulunu Baysal Mesleki (Çıraklık) Eğitim Merkezinde gerçekleştirdi. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan seçimde 430’u geçerli, 4’ü geçersiz oy kullanıldı. Geçerli oyların 305’ni alan mevcut Başkan Metin Bozoğlu, Demirciler ve Nalburlar esnafının yeninden başkanı oldu.

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Metin Bozoğlu; “Birlik ve beraberlik ruhu ve hizmet anlayışı ile esnaflarımıza, üyelerimize yeni dönemde de çalışma arkadaşlarımla birlikte aynı istek ve enerji ile hizmet etmeye devam edeceğiz. Beni tekrar Başkanlığa seçen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Bozoğlu’nun yönetimi şu isimlerden oluştu;

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Nazım Turgut, Çetin Bayram, Erdoğan Gökarslan, Salih Özdemir, Tarık Özkök, Rahmi Aksoy

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Uğur Güden, Önder Güzel, Barbaros Gümüşoğlu, Ahmet Topal, Mustafa Bingöl, Mehmet Yaman, Muhittin Çevik

Denetim Kurulu Asil Üyeler: Ferudun Türker, Hayrettin Özkan, Aykut Uğur

Denetim Kurulu Yedek Üyeler: Orhan Acar, Kadir Günaydın, İsa Durak