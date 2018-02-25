banner133

banner101

25 Şubat 2018 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Demirciler Bozoğlu’ndan vazgeçmedi

    Bolu Demirciler ve Nalburlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu İzzet Baysal Mesleki (Çıraklık) Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi. Kongrede tekrar başkanlığa aday olan Metin Bozoğlu 305 oyla seçimi kazandı.

    24 Şubat 2018 Cumartesi 18:31
    Bu haber 389 kez okundu
    Demirciler Bozoğlu’ndan vazgeçmedi
    Foto galeriye git Haber: Semih Baykal

    Bolu Demirciler ve Nalburlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Mevcut Başkan Metin Bozoğlu ve Sanayi Sitesi Başkanı Zafer Aydın’ın aday olduğu Olağan Genel Kurulunu Baysal Mesleki (Çıraklık) Eğitim Merkezinde gerçekleştirdi. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan seçimde 430’u geçerli, 4’ü geçersiz oy kullanıldı. Geçerli oyların 305’ni alan mevcut Başkan Metin Bozoğlu, Demirciler ve Nalburlar esnafının yeninden başkanı oldu.

    Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Metin Bozoğlu; “Birlik ve beraberlik ruhu ve hizmet anlayışı ile esnaflarımıza, üyelerimize yeni dönemde  de çalışma arkadaşlarımla birlikte aynı istek ve enerji ile hizmet etmeye devam edeceğiz. Beni tekrar Başkanlığa seçen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

    Bozoğlu’nun yönetimi şu isimlerden oluştu;

    Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Nazım Turgut, Çetin Bayram, Erdoğan Gökarslan, Salih Özdemir, Tarık Özkök, Rahmi Aksoy

    Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Uğur Güden, Önder Güzel, Barbaros Gümüşoğlu, Ahmet Topal, Mustafa Bingöl, Mehmet Yaman, Muhittin Çevik

    Denetim Kurulu Asil Üyeler: Ferudun Türker, Hayrettin Özkan, Aykut Uğur

    Denetim Kurulu Yedek Üyeler: Orhan Acar, Kadir Günaydın, İsa Durak

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Demirciler, Nalburlar, Esnaf, Sanatkarlar

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Aydın Hitit Aydın Hitit BB (BURAK-BENTLEY)
  • Gürkan Dura Gürkan Dura İKİ İLERİ BİR GERİ
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu DÖKERSE BİZİ REZİL EDER !!!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gastronomi taşınmalı mı?
  • İlhami Candemir İlhami Candemir SIRA GELDİ FİDANLIĞA
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “Chemistry of Nanomaterials”Seminerinden…
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rektör Uçtu Uçtu, Mengen’e Kondu
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan ORTAK AKLA İHTİYACIMIZ VAR
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Sanat Merkezindeki Görsel Şölen
  • Suat Tosun Suat Tosun UZAK GÖRÜŞLÜ HEMŞEHRİMİZ: İRFAN ATAÖVER
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR SEVGİ ZİNCİRİ HALKALARI
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Pes Doğrusu!
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR Umutsuz olma diyor kâinat
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYATIMIZI SARAN SARMAŞIKLAR
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Mirasyediler
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu BIÇAK KEMİKTE
  • ÖMER ERU ÖMER ERU GAZİLİK VE ŞEHİTLİK
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Bir yandan sevinç, bir yandan hüzün…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İRŞAD, VAAZ VE VAİZ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Bolu ve Mutfak Kültürü “
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129