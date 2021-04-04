Demirciler ve Nalburlar Odası 40 bin maske dağıttı

Haber: Ceylan Beykoz

Koronavirüs denetimleri aralıksız devam ederken Bolu Demirciler ve Nalburlar Odası tarafından da maske dağıtımı gerçekleştirildi. Başkan Metin Bozoğlu oda üyesi esnafları tek tek gezerek toplamda 40 bin maske dağıtımı yaptı. Maskenin yanında bilgilendirme afişleri de esnaflara verilirken Bozoğlu, salgın döneminde de üyelerinin yanında olduklarını bildirdi.

Bozoğlu yaptığı açıklamada, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında valiliğimiz koordinesinde denetimler devam ederken biz de Demirciler ve Nalburlar Odası olarak üyelerimize maske dağıtımı gerçekleştirdik. Ayrıca koronavirüsle mücadele ile ilgili bilgilerin yer aldığı afişlerimizi de işyerlerine bıraktık. Öte yandan pandemi döneminde gelir kaybı ve kira destekleri odamızda yapılarak esnaflarımıza yardımcı olundu” ifadelerini kullandı.