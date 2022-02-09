Demirel, Bolu Adliyesi hakkında bilgiler aldı

Haber: C. Kutay Aykan

İstanbul’dan Ankara’ya giderken, Bolu Adliye binasına bir ziyaret gerçekleştiren HSK Üyesi Aysel Demirel, önce Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında HSK üyesi Demirel’e, çeşitli hediyeler takdim edildi.

HSK üyesi Demirel, daha sonra Adli Yargı Komisyonu Başkanı, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serkan Özalp ile Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal ile bir araya gelerek, yürütme ve yasama hakkında bilgi alışverişinde bulunarak, sohbet gerçekleştirdiler. HSK üyesi Demirel, Adliye binasını da gezdikten sonra Ankara’ya uğurlandı.