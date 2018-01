Haber: Semih Baykal

İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Başhekimiyken, sağlık sektörüne yaptığı projeler ve yeniliklerle ilimize çağ atlatan Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, İl Sağlık Müdürü olduktan sonrada durmadan çalışmaya devam ediyor. Demirkol, son olarak 1 Ocak 2018 itibariyle Bolu ve ilçelerde sağlıkta faaliyete geçecek yenilikleri açıkladı. Konuyla ilgili Demirkol şunları açıkladı; “Hazırlıklarımız tamam. 1 Ocak 2018 itibariyle Bolu ve ilçelerimizde faaliyete geçecek sağlıkta yeniliklerimiz: -Mengen Devlet Hastanemizde artık 7 gün 24 saat radyoloji ve laboratuar hizmeti verilmeye başlıyor. -Mengen Devlet Hastanemizde her Çarşamba günü dahiliye doktoru polikliniğe başlıyor. -Göynük Devlet Hastanemizde artık diş filmi RVG hizmeti başlıyor. -Göynük Devlet Hastanemizde her Cuma günü dahiliye doktoru polikliniğe başlıyor. -Mudurnu Devlet Hastanemizde her perşembe uzman çocuk doktoru hizmet verecek. -Kızılay kan bağış aracı haftanın ilk 3 gün kadın doğum-çocuk unitemizde, Perşembe Köroğlu, Cuma üniversite hastanemizde kan bağışı kabul edecek. Hayırlı olsun, faydalı olsun.”