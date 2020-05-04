Demirkol, “Birlikte başaracağız"

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye’de ilk Kovid 19 vakasının görüldüğü 11 Mart tarihi itibarıyla sürekli artış yaşanan korona rakamları son dört gündür düşüş eğilimine geçmesi toplumu umutlandırırken, salgınla mücadelenin baş aktörleri sağlıkçıları da sevindiriyor. Koronavirüs ile mücadelenin Bolu’daki en önde gelen ismi olan İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol sosyal medya hesabından, “Elhamdülillah. Tablo olumlu gidiyor. İyileşen hasta sayımız, var olan hasta sayımızı ilk defa geçti. Tedbirlere sıkı sıkı uyarsak rahmet ayı Ramazan'ın bayramında iki bayram yapacağız inşallah. Evde kalalım. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Çünkü birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bolu’da covid-19 hasta sayısının bugün itibarıyla 49 olduğu öğrenildi. Bu sayıya çevre illerden gelip ilimizde tedaviye alınan hasta sayısının dahil olduğu öğrenildi. Buna göre Bolu Merkez’de 29 olan yatan hasta sayısı, Gerede’de 9, Yeniçağa’da 5, Mengen’de 2, Mudurnu’da 2, Seben’de 1, Dörtdivan’da 1 olduğu bildirildi. Kıbrıscık ve Göynük ilçelerimizde ise bugün itibarıyla yatan hastanın olmadığı belirtildi. İl genelinde entübe hasta sayısı ise iki olarak kayıtlara geçti.