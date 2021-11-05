Demirkol, “Bolu iyi noktada fakat…”





Haber: Erdal Tanrıverdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "mRNA aşısı olan risk gruplarına hatırlatma dozu uygulanacak" yönündeki açıklamasının ardından Bolu kent merkezi, ilçeler ve köylerde, sisteme tanımlanan vatandaşlar, randevularını alarak hatırlatma aşılarını yaptırıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine bağlı Demirciler köyünü ziyaret ederek, Demirciler Köyü Sosyal Tesisi ve Köy Konağı'nda, köy sakinlerine yönelik aşılama çalışması gerçekleştirdi.

Köy sakinlerine Kovid-19 ile mücadele konusunda bilgi veren İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, aşı yaptırma çağrısında bulundu.

“VATANDAŞ ÜZERİNDE CİDDİ BİR ETKİ OLUŞTURUYOR”

Aşılamayla salgında kontrolün ele alınacağını dile getiren Demirkol, "Sayın Bakanımızın da günlük uyarıları bu noktada oldukça önemli ve vatandaş üzerinde ciddi bir etki oluşturuyor. Yine Sayın Vali'mizin konuyla ilgili yakın takipleri ve talimatlarıyla da Bolu'da süreci olumlu bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz." dedi.

Demirkol, Bolu'nun ikinci doz aşı uygulamasında mavi kategoride yer aldığını aktararak, hassasiyet gösteren vatandaşlara ve fedakarca çalışan sağlık personeline teşekkür etti.

“BİR KEZ DAHA HASSASİYETİ BELİRTMEK İSTERİM”

Eksik olanlara aşılarını yaptırmayı öneren Demirkol, şunları söyledi: "Biz de onları köylerde, iş yerlerinde, organize sanayide, askeriyede, toplu olan bütün yerlerde ziyaret ederek, yerinde aşı hizmetini Sayın Bakan'ımızın talimatıyla ve Vali'mizin koordinasyonunda uygulamaya çalışıyoruz. Bolu iyi noktada fakat daha iyi olabilmesi için eksik aşıların bir an önce tamamlanması lazım. Yüzde 77 olan oranımızı yüzde 100 olarak güncellemiş durumdayız. Bütün vatandaşlarımızı aşıya davet ediyoruz. Özellikle dün Bilim Kurulunda Sayın Bakan'ımızın açıklamış olduğu, gebelerin aşısının tam olması, özellikle bu varyantta büyük önem arz ediyor. Bu konuda bir kez daha hassasiyeti belirtmek isterim."