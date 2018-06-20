banner133

banner101

banner120
20 Haziran 2018 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Demirkol darp olayıyla ilgili açıklama yaptı

    İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite Acil Servisinde Dr. Mert Eyüpoğlu’na yönelik yaşanan şiddet olayıyla ilgili İl Sağlık Müdürü Dr. Öğrt. Üyesi Muhammed Emin Demirkol yazılı basın açıklaması yaptı.

    20 Haziran 2018 Çarşamba 15:22
    Bu haber 45 kez okundu
    Demirkol darp olayıyla ilgili açıklama yaptı

    Haber: Semih Baykal

    İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite Acil Servisinde Dr. Mert Eyüpoğlu düşme sonucu yaralanan ve hastaneye getirilen alkollü şahısın arkadaşları tarafından darp edilmeye çalışıldı. Bizde olayı gazetemiz ve internet sitelerimizden “Hastanede doktora darp skandalı” başlığıyla kamuoyuna paylaşmıştık. Yaşanan bu üzücü olayla ilgili İl Sağlık Müdürü Dr. Öğrt. Üyesi Muhammed Emin Demirkol yazılı basın açıklaması yaptı. Demirkol açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “ İzzet Baysal Devlet Hastanesinde 20.06.2018 tarihinde Dr. Mert EYÜPOĞLU’na yönelik sözlü şiddet uygulanmıştır. Bu konu hakkında gerek adli gerekse idari süreç başlatılmıştır. Hastanede hasta, hasta yakını ve çalışanların başına gelebilecek hırsızlık, fiziksel saldırı ve taciz durumlarında güvenlik personelinin en hızlı biçimde durumdan haberdar edilmesi ve olay yerine yönlendirilmesini sağlamak üzerine kurulu olan Beyaz Kod Güvenlik Sistemi vakit kaybetmeden devreye alınmıştır. Olayda herhangi bir yaralanma ya da darp olayının olmaması içimizi ferahlatsa da böyle bir duruma teşebbüs edilmesi dahi insanlarımız için fedakârca çalışan sağlık personelimiz ve bizleri derinden etkilemektedir.  İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite Acil Servisinde Dr. Mert EYÜPOĞLU’na yönelik meydana gelen şiddeti kınıyoruz. Nedeni ne olursa olsun hiçbir gerekçe şiddeti meşru kılmaz. İl Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık çalışanlarına uygulanan her türlü şiddetin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

    Anahtar Kelimeler: İzzet, Baysal, Devlet, Hastanesi, Merkez

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan BAZEN ÇOCUK GÖZÜYLE BAKMALI
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Yanıtı verilmeyen soru
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Diplomasız Mühendis Kavakçı Kardeşler
  • İlhami Candemir İlhami Candemir DARGINLIK ÜZERİNE
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR NBA FİNALİ- STEVE KERR VE DÜNYA FUTBOL ŞAMPİYONASI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ORADAN BURADAN
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ramazan Bayramı
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ AKÇURAOĞLU YUSUF”LARDAN BUGÜNE”KIZILAY”IMIZ…
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Zor Bir Anket Oldu
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BUNLARA PARA VERMEYİN !
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Koltuk Sevdası
  • Gürkan Dura Gürkan Dura NÂZIM HİKMET’İN BOLU YOLCULUĞU
  • Suat Tosun Suat Tosun AĞAÇLARDAKİ LÂLELER
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN BAŞBAKAN YILDIRIM’IN BOLU GAFLARI
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İkinci Şans Vermek….
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Santos’un Ateşle Dansı (ANALİZ)
  • ÖMER ERU ÖMER ERU SU ve SU TAŞKINLARI
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129