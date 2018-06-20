Haber: Semih Baykal

İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite Acil Servisinde Dr. Mert Eyüpoğlu düşme sonucu yaralanan ve hastaneye getirilen alkollü şahısın arkadaşları tarafından darp edilmeye çalışıldı. Bizde olayı gazetemiz ve internet sitelerimizden “Hastanede doktora darp skandalı” başlığıyla kamuoyuna paylaşmıştık. Yaşanan bu üzücü olayla ilgili İl Sağlık Müdürü Dr. Öğrt. Üyesi Muhammed Emin Demirkol yazılı basın açıklaması yaptı. Demirkol açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “ İzzet Baysal Devlet Hastanesinde 20.06.2018 tarihinde Dr. Mert EYÜPOĞLU’na yönelik sözlü şiddet uygulanmıştır. Bu konu hakkında gerek adli gerekse idari süreç başlatılmıştır. Hastanede hasta, hasta yakını ve çalışanların başına gelebilecek hırsızlık, fiziksel saldırı ve taciz durumlarında güvenlik personelinin en hızlı biçimde durumdan haberdar edilmesi ve olay yerine yönlendirilmesini sağlamak üzerine kurulu olan Beyaz Kod Güvenlik Sistemi vakit kaybetmeden devreye alınmıştır. Olayda herhangi bir yaralanma ya da darp olayının olmaması içimizi ferahlatsa da böyle bir duruma teşebbüs edilmesi dahi insanlarımız için fedakârca çalışan sağlık personelimiz ve bizleri derinden etkilemektedir. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite Acil Servisinde Dr. Mert EYÜPOĞLU’na yönelik meydana gelen şiddeti kınıyoruz. Nedeni ne olursa olsun hiçbir gerekçe şiddeti meşru kılmaz. İl Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık çalışanlarına uygulanan her türlü şiddetin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”