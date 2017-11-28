Haber: Semih BAYKAL

2015 yılında İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine atanan, Muhammed Emin Demirkol için geçtiğimiz günlerde sağlık il müdürlüğüne atandığı yönünde haberler yapılmış ancak sonrasında bir gelişme yaşanmamıştı. Alınan bilgilere göre Muhammed Emin Demirkol’un il sağlık müdürlüğüne atandığı öğrenildi.

Demirkol, resmi açıklama öncesi ilk olarak AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay’ı ziyaret ettiği öğrenildi. Demirkol’a tam destek verdiğini belirten Doğanay daha sonra AİBÜ Rektörü Mustafa Alişarlı’yı arayarak temasa geçti. Doğanay, Demirkol’un sağlık müdürlüğüne getirilmesi konusunda Alişarlı ile konuşarak önemli bir adım attı.

Demirkol’un resmi alarak göreve atanmasının her an duyurulması bekleniyor.