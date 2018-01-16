Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol , İl Sağlık Müdürlüğü ile Hastanelerde görev yapan personelle birlikte İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Yemekhane Salonunda basın mensuplarıyla sabah kahvaltısında bir araya gelerek sağlık hizmetleri hakkında bildirime yapıldı.Kahvaltıya Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emir Demirkol, Başkan Uz. Dr. Süleyman Özsarı, Başkan Uz. Dr. Mehmet Balcı, Başkan Salih Ayan,Başkan YardımcısıZeynep Baysal, Başkan Dr. Şevki Erkal, Bolu İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekim Dr. Taner Laçin, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekim Uz. Dr. Muhammed Mustafa Gürdal, Bolu İzzet Baysal Devlet HastanesiBaşhekim yardımcısı Emre Çapkınoğlu, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim yardımcısı Ali Can Önal, İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Uz. Dr. Erdal Dilekçi,İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Uz. Dr. Hülya Ensari, Gerede Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. İrfan İlter katıldı.İl Sağlık Müdürü Demirkol, Bolu İl Sağlık Müdürlüğünün yeni görev dağılımının yapılmasının ardından, gece gündüz demeden Bolu halkına sağlık hizmeti vermek için çalıştıklarını, Sağlık açısından Bolu’nun birinci sırada olduğunu ve bununla da yetinmeyerek bu hizmetleri daha da arttıracaklarını dile getirdi. Basın mensuplarıyla sağlık hizmetlerini en iyi şekilde ilerleteceklerini de dile getiren Demirkol; “Mengen, Gerede, Mudurnu ve Göynük ilçelerinde ki hastanelerimizdeki bir çok sorunu çözdük. Eksik olan yerlere doktorlarımızın atamaları yapıldı. Eksik olan ekipmanlarda tamamlandı. Özellikle Göynük ilçesinden birçok hastamız diyaliz makinası olmadığı için şehir merkezine gelmek zorunda kalıyordu. Bu sorunda ortadan kalkmış oldu. Sağlık konusunda eksikliklerimizin olduğunu biliyoruz ve bunları da en kısa zamanda gideceğiz. Hizmetlerimiz Bolu halkı içindir” dedi. Kahvaltı sonrası hatıra fotoğrafı çektirildi.

BİR MUHAMMED GİTTİ BİR MUHAMMED GELDİ

Bolu Devlet Hastanesi Başhekimi iken Bolu İl sağlık Müdürlüğü görevine getirilen Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol’un yerine Uz. Dr. Muhammed Mustafa Gürdal İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine getirildi.