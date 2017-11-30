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30 Kasım 2017 Perşembe
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    • Demirkol sonunda müdür oldu

    Aylardır ataması yılan hikayesine dönen son bir haftadır da her gün atama haberleri basında yer alan Muhammet Emin Demirkol’un Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne atama yazısı dün akşam saat 17.30’da Sağlık Bakanlığı ÇKS sistemine düştü.

    30 Kasım 2017 Perşembe 09:10
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    Demirkol sonunda müdür oldu

    Haber: Semih BAYKAL

    2015 yılında İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine atanan, Muhammed Emin Demirkol için geçtiğimiz günlerde sağlık il müdürlüğüne atandığı yönünde haberler yapılmış ancak sonrasında bir gelişme yaşanmamıştı. Alınan bilgilere göre Muhammed Emin Demirkol’un il sağlık müdürlüğüne atanma işlemleri dün akşam mesai bitiminden hemen sonra tamamlandı. Sağlık Bakanlığı Çekirdek Yönetim Sistemi (ÇKS) üzerinden Sağlık Müdürlüğü makamına atandığı yayınlanan Demirkol’un Bu sabah makamına gelerek göreve başlayacağı belirtildi.

    18 Ekim’de İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Başhekimi Muhammed Emin Demirkol’un ani bir kararla Seracettin Çom’dan boşalan İl Sağlık Müdürlüğü’ne atandığı haberi yerel basında yer almıştı. 30 Ekim’de Bolu’da bazı yerel basın organlarında yer alan haberlerde ise Bolu’da İl Sağlık Müdürlüğü görevine Seracettin Çom’dan sonra Eskişehir İl Sağlık Müdürü Ali Mumcu’nun atandığı yazıldı. Hafta başında gelen haber ise bu konudaki spekülasyonlara son noktayı koydu. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Görevine İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Başhekimi Muhammed Emin Demirkol’un Bakanlık tarafından resmen atandığı ve sözleşmesinin de imzalandığı belirtilmişti. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Başhekimliği görevinden Geçen hafta Cuma günü ayrılan ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) akademisyen kadrosuna geçen Demirkol, İmzaladığı üç yıllık sözleşme ve AİBÜ’den, Sağlık Bakanlığına gönderilen muvafakatname ile Sağlık İl Müdürlüğüne atanmış oldu.

    Konuya ilişkin olarak görüşlerini aldığımız yeni İl Sağlık Müdürü Demirkol, “Uzun süredir adım geçmesine rağmen henüz dün akşam mesai bitiminden sonra atama yazım bakanlık resmi sitesinde yayınlandı. Bu gün sabah saatlerinde görevime başlayacağım. Bugüne kadar olduğu gibi bana verilen bu yeni görevi de en iyi şekilde yerine getirmek için var gücümle gayret göstereceğim. Beni bu göreve layık gören Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere Bolu Kamuoyuna teşekkür ediyorum. Şimdi hizmet zamanı” şeklinde konuştu.

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