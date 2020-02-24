Demirkol ve yönetimi eğitime katıldı

Haber: N. Halid Altundal

Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizde uygulanan “Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler” (SİNA) sisteminin uygulama eğitimleri aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda SİNA Sistemi Marmara Bölge Eğitimi geçtiğimiz gün Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İlimiz Bolu’dan İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol ve yönetiminin de tam kadro katıldığı eğitime ayrıca Sakarya, Bilecik, Bursa, Bartın, Yalova, Zonguldak, Düzce ve Kocaeli’deki İl Sağlık Yöneticileri yoğun katılım sağladı. Sağlık istatistiklerinin detaylarıyla raporlanmasına ve tüm sağlık hizmet sunucularına ait dijital kayıtların canlı izlenmesine olanak sağlayan “SİNA” sisteminin kullanılmasına yönelik düzenlenen eğitim programında açılış konuşmasını Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney ve Sağlık Bakanlığı Veri Yönetimi Daire Başkanı Dr. Özgür Sezer gerçekleştirdi.

Açılış konuşmaların ardından gün boyu süren programda eğitimciler; Ali Aykut Fidancı “SİNA Tanıtımı”, Meltem Yılmaz “Uygulamalı SİNA Kullanım Eğitimi”, Nezih Çetinkaya “E-Nabız Faturalama ve Doktor Erişim Ekranı”, Eray Orhan “Tele Tıp Mükerrerlik” konularında katılımcılara önemli bilgiler aktardılar. Son olarak Sağlık Bakanlığı Veri Yönetimi Daire Başkanı Dr. Özgür Sezer tarafından “SİNA” sisteminin kullanımı ve veri madenciliği konularında grafiklerle desteklenen interaktif bir sunum da gerçekleştirildi.

SİNA NEDİR?

Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler (SİNA) kurum kaynaklarının daha etkin yönetilmesi, merkez ve taşra teşkilatı kullanıcılarının etkin ve hızlı karar alma yetisinin arttırılması amacıyla geliştirilen Sağlık Bakanlığına ait yerli karar destek sistemi platformudur. SİNA, bu yönleriyle sağlık hizmet sunucularından Sağlık Bakanlığına iletilen istatistiklerin tüm detaylarıyla raporlanmasına imkân sağlamaktadır.