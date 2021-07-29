Demirkol’dan aşı çağrısı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 28 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 22 bin 291 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 76 oldu. Son 1 günde toplam 257 bin 474 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 4 bin 197 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 64,74 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 40,53 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 69 milyon 759 bin 371'a yükseldi. Açıklanan verilere göre ise ilimiz Bolu’da 1. doz koronavirüs aşılarını olanların sayısı 177 bin 269 kişi iken 2. doz aşı olanların sayısı ise 120 bin 444 kişi oldu. Böylece ilimizde koronavirüs aşısı olanların sayısı toplamda 322 bin 148 kişi ile kayıtlara geçti.

“LÜTFEN SİZ DE AŞINIZI OLUN”

Koronavirüs vakalarının son günlerde artması sebebiyle Bolu Sağlık İl Müdürü Muhammed Emin Demirkol, “ Vakalar tüm Türkiye'de artıyor. Türkiye geneli Covid vakalarının %87'si, hastanede yatanların ise %95'i aşısını tamamlamamış kişilerden oluşuyor. 2. doz Sinovac ve 1 doz Biontech ile toplamda 3 doz aşımın tamamını oldum. Anne ve babamın da aynı şekilde 3 doz aşısını yaptırdım. Bizi düşünen devletimiz var, Allah zeval vermesin. LÜTFEN SİZ DE AŞINIZI OLUN. İl geneli %71 olan aşı oranımızı hızlıca % 75 yapalım, mavi olalım, güvende olalım. LÜTFEN; 1., 2. ve 3. dozlar için BEKLİYORUZ” çağrısında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2021, 10:18