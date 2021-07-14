Demirkol’u sevindiren ziyaret

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Akşemseddin Hafız İmam Hatip Ortaokulunda 7. Sınıf öncesi Hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler, Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol’u ziyaret etti. 7. Sınıf öğrencileri, pandemi döneminde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için İl Müdürü Muhammed Emin Demirkol’u ziyaret ettiler.

Ziyaret sonrası Muhammed Emin Demirkol yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimize ve hocalarımıza ziyaretleri ve gayretleri için teşekkür eder, başarılar dileriz” dedi.