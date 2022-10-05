Demokrasi Meydanı’nda intihar girişimi

Berceste çalışanı olduğunu öğrendiğimiz Yavuz Temel (34), saat 20:00 sıralarında Demokrasi Meydanı’ndan görülen ve Yöresel Halk Pazarı’nın üstünde bulunan Atatürk’ün resmedildiği duvarın korkuluklarına çıktı.

RASİM BAŞKAN'I ÇAĞIRIN

Temel’in yükseğe çıktığını gören ve şahısın “Rasim Başkan’ı çağırın” “Karımı çağırın” “Annemi Çağırın” seslerini duyan vatandaşlar 112’ye ihbarda bulundu.

ALLAHIM BENİ AFFET

Kollarını açarak "Allah'ım beni affet" diyen Temel, meydanda büyük paniğe yol açtı.

EKİPLER 1 SAAT UĞRAŞTI, ANNE 5 DAKİKADA KURTARDI

İhbar üzerine Demokrasi Meydanı’na gelen polis ekipleri kalabalığı uzaklaştırarak güvenlik alanı oluşturdu. O sırada itfaiye ekipleri, atlama yatağını açarak Temel’in atlamasına karşı tetikte bekledi. Polis ekiplerinin ikna çabalarına direnen Yavuz Temel, korkuluklardan kolunu ve bacağını sarkıttı. Öfkesi ve sinirinin 300 metre öteden hissedildiği Temel’e polis ekipleri, “Rasim Başkan’ı çağırdık. Yolda, geliyor” diyerek ikna etmeye çalışsa da 1 saatten fazla süren ikna çabaları yanıtsız kaldı.

Temel’in “Annemi çağırın” demesinden sonra olay yerine gelen anne, polis eşliğinde korkulukların yanına çıkarak oğlunu ikna etmeye çalıştı. Annesini karşısında gören Temel, annesi tarafından uzatılan yardım elini sıkıca tutarak korkulukların gerisine indi. Oğlunu intihardan kurtaran anneye ise olayı izleyen vatandaşlardan alkış gecikmedi. Polis ekiplerinin işlemi sonrası Yavuz Temel, kontrollerini yapmak üzere ambulansla hastaneye götürüldü.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2022, 23:28