Demokrasi Meydanında intihar girişimi

Haber: Erdal Tanrıverdi

20 yaşındaki yeğeninin, yakın arkadaşıyla kaçtığını iddia ederek İl Kültür Turizm Merkezi yanındaki otoparkın çatısına çıkan Engin Özdemir isimli bir vatandaş intihara kalkıştı. Özdemir’i ikna etmek için devreye uzman polisler girerken itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri de her ihtimale karşı hazır bekledi. Polisin saatler süren ikna çabalarına aldırış etmeyen Özdemir, yeğeni gelmezse intihar edeceğini söyledi.

UMKE ve itfaiye ekipleri intihar ihtimaline karşı önlemini alırken, şahıs yaklaşık 3 saatin ardından intihardan vazgeçti. Alkollü olduğu iddia edilen şahıs sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2019, 00:48