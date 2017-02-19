Haber: Ceylan Beykoz

Demokrat Parti İl Başkanı Şükrü Kargun açıklamasına Şanlıurfa'da ki hain saldırı hakkında kouşarak başladı ve şu şekilde devam etti "Öncelikle Şanlıurfa saldırısında ki vatandaşlarıma Allah'dan rahmet diliyorum. Yazıktır günahtır. Değerli hukukçularımızın binasına yapılmış olması da üzüntü verici. Bu saldırılarla bizlere şunu anlatmak istiyorlar. 'Biz buralara kadar geliyoruz, güçlüyüz' demek istiyorlar. Fakat şunu unutmasınlar bu millet zamanı geldiğinde terörü bitirmiş ve silmiştir. Bakın 1996 ve 2002 yıllarında terör tamamen bitmiştir. Gün gelecek yine bitecektir"

"GÜCÜMÜZ VAR"

Demokrat Parti Merkez İlçe eski başkanı Mehmet Özayan yeni yönetime başarılar dileyerek "Öncelikle yeni seçilen arkadaşlarıma bu kutsal görevde başarılar diliyorum. Vatanperver kişiler olarak tek bir dileğimiz var. Ülkemizin bu kötü durumlardan kurtulması. Bayrağımız ve milletimiz her zaman göklerde olsun istiyoruz. Bizim varoluşumuzun temeli demir kıratlarla atılmıştır. Parti olarak da misyonumuz bellidir. Ülkemizin birliği ve daima önde olmasıdır. Biz parti olarak yıkılmadık. Hala ülkemizin ilk beş partisi içinde yer alırız. Halkımız bize güvensin. Ülkemizi rahatlatacak ve güven ortamında yaşamasını sağlayacak yine bizim partimizdir. Gücümüz var. Yeter ki onlar bize güvensinler. Ülkemizin bir çakıl taşı bile bizim için çok değerli ve onu kimse ile paylaşamayız. Tekrardan yeni Merkez ilçe başkanımıza başarılar diliyoruz" dedi.

"İLK HEDEF HAYIR ÇIKMASINI SAĞLAMAK"

DP Bolu Merkez İlçe Başkanı Naim Yılmaz ise ilk hedeflerinin referandumdan hayır çıkmasını saülamak olduklarını belirterek "Öncelikle bu göreve getirilmekten gurur duyarım. Yıllardır partimize hizmet verdik. Bundan sonra daha iyi bir şekilde hizmet etmeyi deneyeceğim. Bundan sonra ki hedefimiz Merkez ilçede yönetimimizin daha aktif çalışması. Halk daha fazla kaynaşması. Parti olarak ise hayır veriyoruz. Bunun nedeni ise siyasi partilerin varoluş nedenleri demokrasidir. Bu gün görüyoruz ki iki tane parti kendilerini bitirerek tabela partisi olarak kalmıştır. Biz yeter söz milletindir diyen sloganına sahip bir parti olarak buna engel olmaya çalışacağız. Parti olarak ilk hedefimiz referandumdan hayır çıkmasını sağlamak. Daha sonrasında ülkemizi daha iyi bir yere getirmeye çalışmak" ifadelerini kullandı.