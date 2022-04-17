Demokrat Partiye Mengen’de yoğun ilgi

Haber: Uğur Balaban

Mengen İlçesi Gökçesu Beldesi Demokrat Partili Belediye Başkanı Vahit Aydın, yüzlerce kişiyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Düzenlenen Programa Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Demokrat Parti Bolu İl Başkanı Mehmet Demirtaş, Bolu’dan siyasi çevre, Gökçesu merkez ve köylerinden kalabalık bir katılımla gerçekleşti. Son zamanlarda açıklamalarıyla dikkat çeken Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’a Mengenli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“MAHKUM DEĞİLSİN GÜZEL ÜLKEM ÇARE DEMOKRAT PARTİ”

Enginyurt iftar yemeği sonrasında, “Demokratlar gece gündüz demeden mutlu yarınlar, güzel bir gelecek için sahada.Bolu Gökçesu’da iftarımızı,Mengen’de çay sohbetimizi vatandaşlarımızla yaptık.Bizleri misafir eden başta ; Gökçesu belediye başkanımız sn Vahit Aydın, Mengen belediye başkanımız sn Turhan Bulut ve Bolu’lu hemşerilerimize ilgi alakaları,misafirperverlikleri için teşekkür ederiz.Mahkum değilsin güzel Ülkem Çare Demokrat Parti” ifadelerine yer verdi.