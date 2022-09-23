Denetim yetmez bilinçlenme şart

Haber: Süleyman Kurt

Ormanlık ve doğal yaşam alanları bakımında ülkemizin en şanslı ili olan Bolu’da DKMP Şube Müdürlüğüne daha çok iş düşüyor. Sadece denetimle yetinmeyen Müdürlük ilçe ilçe bilinçlendirme çalışmaları da yürütüyor. Yasa dışı avlanmayla mücadele kapsamında önceki gün Dörtdivan ilçemiz köylerinde çalışma yürüten DKMP Şube Müdürlüğü konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Müdürlüğümüz ekiplerince İlimiz Dörtdivan İlçesinde av koruma kontrol faaliyetleri ve kurumumuzun yaptığı çalışmalarla ilgili köy muhtarlarına bilgi verilmiştir. Yasa dışı avlanmayla mücadele kapsamında çok sayıda köy ziyaret edilerek vatandaşların bilinçlenmesi sağlanmıştır” ifadelerine yer verdi.

Ekipler aynı zamanda kaçak avcılığın önüne geçebilmek için kullanılması yasak olan, bıldırcın sesi çıkaran cihazları ve akülerin bulunduğu bölgelerde de denetimlerini sıklaştırdı