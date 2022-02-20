Denetimler sürüyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı temel gıda maddelerinde yüzde 7 KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte Gerede Belediyesi Zabıta ekipleri marketlerde KDV denetimine başladı. Başkan Mustafa ALLAR ekiplerle birlikte marketlerdeki denetimlere katıldı. Raflarda etiket bulunup bulunmadığını inceleyen ekipler, satılan ürünlerin kasa fişlerini de kontrol edip, yüzde 7’lik KDV indiriminin uygulanıp, uygulanmadığını denetledi.

Belediye Başkanı Mustafa Allar; Biz Gerede Belediyesi olarak vatandaşlarımızdan gelen şikâyetleri tek tek değerlendirerek, düzenli olarak marketlerde denetimi gerçekleştireceğiz` ifadelerini kullandı.