Denetimler tamamlandı

Haber: BMA

Gerede Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren market, bakkal, büfeler, lokantalar, çiğköfteciler, kahvehane, çay ocakları, fastfoodcular ve son olarak bu hafta fırınlar ve kasaplar denetlendi. Denetimlerde gerekli yasal prosedürler uygulandı ve prosedüre uygun olmayan iş yerlerinde gerekli uyarılar yapıldı.

Konu ile ilgi açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; ‘’ Zabıta Müdürlüğü’müze bağlı ekiplerimiz büyük özveri ve titizlikle denetimlerini tamamladılar. Esnafımıza yönelik yapılan bu denetimler hem esnafımız için hem de hemşehrilerimizin iyiliği için yapılmaktadır. Denetimlerde esnafımızın göstermiş olduğu davranıştan ve hassasiyetlerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyor, hayırlı işler diliyorum.’’ Dedi.