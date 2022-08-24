Denetimlerde 94 avcı kontrol edildi

Haber: Uğur Balaban

Ülke genelinde olduğu gibi Bolu’da da 20 Ağustos itibariyle av sezonu açıldı. Sezonun açılmasının ardından ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen alanlarda av yapılırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü de avcıların denetimine başladı. Bolu DKMP Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada: "Av sezonunun açılması ile bölge müdürlüğümüz Bolu Şube Müdürlüğü’nün hafta sonu yaptığı denetimlerde 94 avcı kontrol edilmiştir. Kurallara uyan avcılarımıza teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.