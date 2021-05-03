Denetimlerde dur durak yok!

Bolu Mudurnu ve Göynük ilçede, kaymakamlık tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci ile birlikte denetimler sürüyor.

Denetimlerde dur durak yok!

Haber: Aysun Beykoz

İlimiz Mudurnu ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından denetimler gerçekleştiriliyor. Gece gündüz görev başında olan kolluk kuvvetleri vatandaşların seyahat izin ve muafiyet belgelerini denetliyor.  İzin belgesi kontrolü yapan ekipler belgeleri zaman ve güzergah açısından titizlikle inceliyor.

GÖYNÜK’TE DE DENETİMLERE DEVAM EDİLİYOR

İlimiz Göynük ilçesinde de kaymakamlık tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan denetimler sürüyor. Tam kapanmayla birlikte ilçenin ana giriş noktalarında Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlere devam ediyor. Ekipler tarafından vatandaşların seyahat izin ve muafiyet belgeleri zaman ve güzergah açısından kontrol ediliyor. 

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