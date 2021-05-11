Denetimlerde şok uygulama!

​Haber: C. Kutay Aykan

Bolu'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma" denetimleri sürüyor. Kentin giriş ve çıkışında polis ve jandarma ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araç sürücüleri ile yolculara yönelik denetim gerçekleştiriliyor. Ekipler, araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların görev belgeleri ile sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduklarını belirten belgelerini kontrol ediyor. Bazı sürücülerin oluşturulan kontrol noktalarına girmemek için farklı güzergahları kullandığını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri, bu konuda çalışma başlattı.

Kentin doğu girişinde oluşturulan kontrol noktasından alternatif yollara girerek kaçan sürücülere yönelik "şok" uygulama yapan ekipler, çok sayıda aracı durdurdu. Denetimde sokağa çıkma muafiyet belgesi bulunmayan 2 kişiye işlem yapıldı.

GÖYNÜK’TE DE DUR DURAK YOK

İlimiz Göynük ilçesinde, “Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim Modeli” kapsamında Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan koordinesinde, denetimler gerçekleştiriliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde, denetimler Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından yürütülüyor. Tam kapanmayla birlikte ilçenin ana giriş noktalarında Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlere devam ediyor.

Ekipler tarafından vatandaşların seyahat izin ve muafiyet belgeleri zaman ve güzergah açısından kontrol ediliyor.