Denetlemeler artıyor

Haber: Aysun Beykoz

Konu ile ilgili olarak Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada “Kontrollü normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayan lokanta, restoran, kafeterya, pastane, börekçi, tatlıcı ve içerisinde yeme içme hizmeti sunulan işyerlerini "Covid-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi'nde yer alan kurallara göre denetlemek amacıyla denetim ekipleri ve bu ekipleri de denetlemek üzere Denetim Komisyonu oluşturulmuştu. Ancak son günlerde Covid-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi'nde yer alan kuralların ihlal edildiğinden; Lokanta, Restoran, kafe vb. işyerleri ile konaklama tesisleri (turizm işletme belgeli olanlar da dahil) Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan denetim ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan ekipler, Denetim Komisyonunun koordinesinde haftada en az 2 kez denetlenecektir. Ayrıca akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşan ve eğlence mekânlarına dönüşebilecek yeme içme yerleri ise sorumluluk alanlarına göre İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca sık sık denetlenecektir” ifadelerine yer verildi.

“155, 156 ve 112’ye İHBAR EDEBİLİRSİNİZ”

Vatandaşların Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulmayan işletmeleri 155, 156 ve 112 numaralarına ihbar edebileceği belirtilerek “Vatandaşlarımızın, Covid-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi'nde yer alan maske-mesafe ve hijyen kurallarına uymayan Lokanta, Restoran, kafe vb. işyerleri ile konaklama tesisleri gibi işletmeleri 155, 156 ve 112 numaralarını arayarak ihbar etmeleri halinde yapılan ihbarlara ilgili ekiplerimizce ihbar edenin saklı kalması kaydıyla gecikmeksizin müdahale edilecektir” ifadeleri kullanıldı.