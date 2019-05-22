DenizBank üreticiler ile iftarda buluştu

Haber: Esra Öztürk

Türkiye'de ilk kez bir özel bankada Tarım Bankacılığı Bölümü'nü kuran DenizBank, bugün itibarıyla Türkiye'nin 81 ilinde bulunan tarım şubeleri, yerel ekipleri ve yöreye özel hazırlanmış ürün ve hizmetleriyle sektöre önemli oranda finansal destek sağlıyor.

DenizBank, milli mesele olarak ele aldığı tarım sektörüne Türkiye'nin her yerinde, uzman ekipleriyle finansal destek sağlamanın yanı sıra tarıma gönülden bağlı bir kurum olarak çiftçimizin hayatına 17 yıldır kesintisiz temas etmeyi sosyal sorumluluğu olarak görüyor. Bu kapsamda her yıl iftar yemeği organizasyonları düzenleyen DenizBank, geçtiğimiz gün ilimizde gerçekleşen iftar yemeğinde bölgede faaliyet gösteren üreticilerle bir araya geldi. Düzenlenen iftar yemeğine Bolu ve İlçelerinde faaliyet gösteren oda, birlik, koop. firma yetkilisi ile çok sayıda muhtar ve çiftçi katıldı.

“HER ZAMAN VE HER YERDE ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ”

İftar yemeği organizasyonunda tarım sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulunan DenizBank İstanbul Anadolu 2 Bölge Tarım Bankacılığı Satış Müdürü Erim Ar, Denizbank Bolu Şube Müdürü Yavuz Ergün, Bolu Gölyüzü Şube Müdürü Dinçer Yavuz ve Mudurnu Şube Müdürü Murat Mutlu tarımı milli mesele olarak gören, çiftçiye en yakın, ihtiyaçlarını en iyi anlayan Banka olma vizyonuyla çalışmalarına devam ettiklerine dikkat çekti. Her zaman üreticilerin yanında olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini belirten Denizbank Bolu, Bolu Gölyüzü ve Mudurnu Şube Müdürleri değerlendirmelerine şu şekilde devam etti: “DenizBank olarak tarımın sadece finansman tarafıyla değil sosyal tarafıyla da yakından ilgileniyoruz. Artık geleneksel hale gelen iftar yemeklerimizde bölgemizin tarıma yön veren isimleriyle bir araya gelmekten, Ramazan ayının bereketini birlikte yaşamaktan mutluluk duyuyoruz. Ülkemiz nüfusunun büyük bir kısmının geçimini sağladığı tarımın bereketini paylaşmak, üreticimizin geleceğe umutla bakmasına destek olmak her zaman en öncelikli hedefimiz. Çiftçilerimize en iyi hizmeti verebilmek için tüm gücümüzle faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.”