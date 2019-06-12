Denizbank’a yeni müdür

Haber: Birol Ertunç

Uzun yıllardır bankacılık sektöründe çalışan Dinçer Yavuz, Denizbank Gölyüzü Şubesi’ne yeni müdür olarak atandı. Bolu’da daha önce farklı bir bankada da çalışan Yavuz, tekrar bu şehirde banka müdürü olarak çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Dinçer Yavuz Kimdir?

1981 Karadeniz Ereğli doğumlu olan Dinçer Yavuz, evli ve iki çocuk babasıdır. Eğitimizi 19 Mayıs Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2005 yılında bankacılık sektöründe göreve başlayan Yavuz, 14 yıl boyunca Zonguldak, Bolu ve Adapazarı Bosna Cadde Şubesi’nde görev aldı. Bosna Caddesi’nden Kandıra Şube Müdürü olarak atanan Yavuz, geçtiğimiz ay Denizbank Gölyüzü Şube Müdürü olarak görevine başladı.