Haber: Esra ÖZTÜRK

Bankacılık sektörünün dev ismi olan Denizbank’ın Bolu şube müdürü olarak Yavuz Ergün görevlendirildi. 1997 yılında Bankacılık sektörüne giren ve konumunda uzman olan Ergün Bolulu vatandaşlara ve özel sektörlere hizmet vermek için çalışmalara başladı.

BOLU’YU ÇOK SEVDİM

Bolu’yu çok seven Denizbank Şube Müdürü Yavuz Ergün şu ifadeleri kullandı;“19 yıldır bankacıyım. 5yıldır Düzce’de Denizbank Şube Müdürüydüm. Öncesinde Akçakoca’da görev yaptım. Nilgün hanım’ın emekli olmasıyla Bolu Şube Müdürü olarak Bolu’ya geldim. Bolulular çok iyi insanlar ve beni çok güzel ağırladılar. Bolu’nun doğal güzelliklerini zaten çok yakından takip ediyordum. Bolu gerçekten çok gelişmiş ve gelişmeye çok açık bir il. Kendine has kültürel bir yapısı var. Bolu’da Denizbank Şube Müdürlüğü bana tebliğ edilmesi beni çok onure etti. Bolu halkı çok anlayışlı ve kültürlü bir yapıları var. Bolu halkına hizmet etmeye geldim. Müşterilerimize en güzel hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Amacımız çiftçimize, esnafımıza, emeklimize güler yüzlü ve en iyi hizmeti sunmak için çalışacağız” dedi.