Haber: Kasım ŞAHİN

Divan sokak sakinleri, Bolu Belediyesi tarafından kaldırıma konulan çöp kutuları yüzünden here yağmur yağdığında çile çekiyor. Yoğun yağmur yağışı sonra çöp kutlarının konulduğu alanın yol kısmı sular içerisinde kaldığı için vatandaşlar çöplerini bidonların içine atmakta zorluk çekerken, suların içerisine de girmek zorunda kalıyorlar.

Yağmur yağışı nedeniyle Divan sokak sular içerisinde kalıyor. Yol ve kaldırım yapımı sırasında bölgeye su atık kanallarının yapılmadığı ve yağmur sularının bu yüzden biriktiği iddia edildi. Bazı vatandaşlar ise su içine girmemek için çöp poşetlerini uzaktan çöp bidonlarına doğru atmakta çareyi bulurken, bu durumda çevre kirliliğine neden oluyor. Küçük gölet haline dönen bölge için sokak sakinleri belediye yetkililerinin bir an önce tedbir ve önlem almalarını istediler.