Deplasman Beyi Seben

Haber: Ceylan Beykoz

Pazar günü saat 13.00’te Suluova Mahmut Demir Spor Salonu’nda oynanan maça başa baş bir oyunla başlayan ekibimiz ilk yarıyı 12-10 geride kapattı. Maçın 2.yarısında müthiş bir geri dönüş yapan Sebenspor maçtan 24-23 galip ayrılarak 3.galibiyetini aldı. Temsilcimizde 6 gol atan İsmail Altunbaş maçın yıldızı oldu. Temsilcimiz 6.haftada 3 Kasım Pazar günü saat 13.0.’te Ümitköy AİHL takımı ile TVF Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.

Salon: Karaçayır

Hakemler: Halil Kılıç – Hamza Sukan

Amasya 1957 Suluova: Haluk, Muhittin, Talha, Salih Berkay, Onur, Erkut, Mehmet, Ümit, Berkay, Hamza, Nevzat Anıl, Mustafa Yılmaz, Davut Ersen, Tanju, Batuhancan

Sebenspor: Furkan, İsmail Altunbaş, İsmail Özgün, Umut, Emirkan, Berkay, Eray, Furkan Emre, Emircan, Batuhan, Kerem, Berat, Baran, Samet Can, Kadir

Antrenörler: Gürkan Gümüş, Anıl Keser

İY: 12-10 – MS: 23-24